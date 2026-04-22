Das sind die HLA-Viertelfinal-Playoffs 2026!Jetzt kostenlos streamen
Handball - Das Magazin
Folge 12: Das sind die HLA-Viertelfinal-Playoffs 2026!
27 Min.Folge vom 22.04.2026
22 Spieltage sind im HLA Meisterliga-Grunddurchgang rum, ab Anfang Mai geht es in die Viertelfinal-Playoffs. In „Handball – Das Magazin“ schalten wir zu den Top-Vier der Liga und die jeweiligen Vereinsvertreter sprechen über den gepickten Gegner. Außerdem sprechen wir mit Matthias Führer (HLA Meisterliga Marketing & Sales) über die bevorstehenden ÖHB-Cup-Finals sowie den DHB-Pokal, wo sich Lukas Herburger mit den Berliner Füchsen durchsetzen konnte.
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Genre:Sport, Talk, Handball
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