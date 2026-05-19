ÖHB-Höhenflug gestoppt! Österreich verpasst die WMJetzt kostenlos streamen
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Folge 15: ÖHB-Höhenflug gestoppt! Österreich verpasst die WM
27 Min.Folge vom 19.05.2026
eit 2019 ist das österreichische Handball-Herren-Nationalteam bis auf einmal immer bei Welt- oder Europameisterschaften dabei gewesen. Im WM-Playoff gegen Polen unterliegt die ÖHB-Auswahl denkbar unglücklich und ist zum Zuschauen verdammt. Gemeinsam mit ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner analysieren wir die Leistungen in den beiden Spielen, liefern anschließend aber auch den Ausblick auf die bevorstehenden Halbfinal-Serien in der HLA und WHA.
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