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Fivers vor Finaleinzug: Fabian Glätzl im Studio

krone.tvStaffel 2026Folge 16vom 02.06.2026
Fivers vor Finaleinzug: Fabian Glätzl im Studio

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Folge 16: Fivers vor Finaleinzug: Fabian Glätzl im Studio

25 Min.Folge vom 02.06.2026

Erst am letzten Spieltag des Grunddurchganges buchen die Fivers aus Wien-Margareten das Viertelfinal-Ticket für die Playoffs. Seitdem geht es bei den Wiener steil bergauf: Zuerst kicken die Hauptstädter Hard aus dem Liga-Rennen und jetzt führen sie im Halbfinale gegen die BT Füchse mit 1:0. Der verletzten Fivers-Akteur Fabian Glätzl spricht in „Handball – Das Magazin“ über den holprigen Saisonverlauf mit der erfolgreichen Wende in der entscheidenden Phase.

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