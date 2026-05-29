Großarl - Tal der AlmenJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 237: Großarl - Tal der Almen
45 Min.Folge vom 29.05.2026
Das Großarltal im Salzburger Pongau steht für gelebte bergbäuerliche Tradition und beeindruckende Natur. Menschen wie Senner Willi Gruber bewahren alte Bräuche auf einer 400 Jahre alten Almhütte. Auch Musik, Almwirtschaft, Imkerei und Schafhaltung prägen das Leben im Tal. Die Doku zeigt den engen Bezug der Bewohner zur Natur und ihre Liebe zur traditionellen Lebensweise. Bildquelle: ORF/PAPKEFILM
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