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Heimat Österreich

Großarl - Tal der Almen

ORF IIIStaffel 1Folge 237vom 29.05.2026
Großarl - Tal der Almen

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Folge 237: Großarl - Tal der Almen

45 Min.Folge vom 29.05.2026

Das Großarltal im Salzburger Pongau steht für gelebte bergbäuerliche Tradition und beeindruckende Natur. Menschen wie Senner Willi Gruber bewahren alte Bräuche auf einer 400 Jahre alten Almhütte. Auch Musik, Almwirtschaft, Imkerei und Schafhaltung prägen das Leben im Tal. Die Doku zeigt den engen Bezug der Bewohner zur Natur und ihre Liebe zur traditionellen Lebensweise. Bildquelle: ORF/PAPKEFILM

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