Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heimat Österreich

Am Großvenediger

ORF IIIStaffel 1Folge 239vom 09.06.2026
Am Großvenediger

Am GroßvenedigerJetzt kostenlos streamen

Heimat Österreich

Folge 239: Am Großvenediger

45 Min.Folge vom 09.06.2026

Prägraten am Großvenediger, ein stilles Bergdorf, lebt durch jene, die seine Seele formen: Phillip Steiner lässt alte Tänze neu aufblühen, während die Jäger Anton Steiner und Matthias Egger das Gebirge wie einen vertrauten Gefährten durchstreifen. Dorfältester Wilhelm Unterwurzacher bewahrt Erinnerungen wie kostbare Funken, und das Trio Haziacha vereint drei Menschen in einem Klang voller Heimat. Regie: Patrick Pongratz Bildquelle: ORF/Neulandfilm

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Heimat Österreich
ORF III
Heimat Österreich

Heimat Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen