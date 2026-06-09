Heimat Österreich
Folge 239: Am Großvenediger
45 Min.Folge vom 09.06.2026
Prägraten am Großvenediger, ein stilles Bergdorf, lebt durch jene, die seine Seele formen: Phillip Steiner lässt alte Tänze neu aufblühen, während die Jäger Anton Steiner und Matthias Egger das Gebirge wie einen vertrauten Gefährten durchstreifen. Dorfältester Wilhelm Unterwurzacher bewahrt Erinnerungen wie kostbare Funken, und das Trio Haziacha vereint drei Menschen in einem Klang voller Heimat. Regie: Patrick Pongratz Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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