Ein See für drei Staaten - Der Bodensee als GemeinschaftsbesitzJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 244: Ein See für drei Staaten - Der Bodensee als Gemeinschaftsbesitz
45 Min.Folge vom 21.07.2026
Der Bodensee ist zugleich beliebtes Freizeitparadies und wichtiger Trinkwasserspeicher. Doch sinkende Fischerträge sorgen für einen Konflikt: Während Fischer bessere Bedingungen für die Fischbestände fordern, warnen Gewässerschützer vor Eingriffen in das empfindliche Ökosystem. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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