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Heimat Österreich

Ein See für drei Staaten - Der Bodensee als Gemeinschaftsbesitz

ORF IIIStaffel 1Folge 244vom 21.07.2026
Ein See für drei Staaten - Der Bodensee als Gemeinschaftsbesitz

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Folge 244: Ein See für drei Staaten - Der Bodensee als Gemeinschaftsbesitz

45 Min.Folge vom 21.07.2026

Der Bodensee ist zugleich beliebtes Freizeitparadies und wichtiger Trinkwasserspeicher. Doch sinkende Fischerträge sorgen für einen Konflikt: Während Fischer bessere Bedingungen für die Fischbestände fordern, warnen Gewässerschützer vor Eingriffen in das empfindliche Ökosystem. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

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