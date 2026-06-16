Heimat Österreich
Folge 241: Rund um den Faakersee
45 Min.Folge vom 16.06.2026
Unter dem tiefblauen Himmel Kärntens entfaltet der Faaker See seine ganze Magie. Am Fuße des imposanten Mittagskogels begegnen wir Menschen, deren Leben untrennbar mit der alpinen Natur verwoben ist. Die Doku nimmt mit in einen Alltag voller Tradition, Hingabe und saisonaler Rhythmen – dorthin, wo Kärnten seine echte, unverfälschte Seele zeigt. Bildquelle: ORF/embfilm
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