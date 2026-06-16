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Heimat Österreich

Rund um den Faakersee

ORF IIIStaffel 1Folge 241vom 16.06.2026
Rund um den Faakersee

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Heimat Österreich

Folge 241: Rund um den Faakersee

45 Min.Folge vom 16.06.2026

Unter dem tiefblauen Himmel Kärntens entfaltet der Faaker See seine ganze Magie. Am Fuße des imposanten Mittagskogels begegnen wir Menschen, deren Leben untrennbar mit der alpinen Natur verwoben ist. Die Doku nimmt mit in einen Alltag voller Tradition, Hingabe und saisonaler Rhythmen – dorthin, wo Kärnten seine echte, unverfälschte Seele zeigt. Bildquelle: ORF/embfilm

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