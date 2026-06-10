Heimat Österreich
Folge 240: Leben am Annaberg
46 Min.Folge vom 10.06.2026
Rund um Annaberg lebt die Tradition im Takt der Berge weiter. Heribert Pfeffer zieht mit den Rindern auf den Tirolerkogel, während Familie Wutzl am Hof Kobichl eine lebendige Landwirtschaft pflegt. Seit Generationen prägen stolze Haflinger die Hügel, gezüchtet von Menschen wie Richard Hinteregger. Am alten Stadlerhof bewahrt Veronika Wagner Geschichte und Handwerk. Und über all dem erklingt die Musik von 4/5 Blech, die die Region mit Leben erfüllt. Regie: Patrick Pongratz Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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