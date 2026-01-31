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Historie

Wenn Du den Frieden willst

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 1vom 31.01.2026
Wenn Du den Frieden willst

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Folge 1: Wenn Du den Frieden willst

12 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Der Film aus dem Jahr 1960 mahnt angesichts weltweiter Kriege und Revolutionen, dass Österreichs geografische Lage trotz der Sehnsucht nach Frieden keine automatische Sicherheit bietet. Durch eine kritische Gegenüberstellung wird aufgezeigt, dass Österreich die geringsten Verteidigungsausgaben vergleichbarer europäischer Staaten aufweist und dem Bundesheer dringend die notwendigen Mittel für eine glaubwürdige Neutralität bereitgestellt werden müssen. Der Film schließt mit dem eindringlichen Appell an die Bevölkerung und Politik: Wer den Frieden wirklich will, muss auch bereit sein, die Kosten für dessen Verteidigung zu tragen.

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