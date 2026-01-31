Historie
Folge 2: Aus meiner Dienstzeit
9 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Inmitten der gemütlichen Atmosphäre eines Kaffeehauses lässt Toni seine Freunde anhand eines Fotoalbums an seiner prägenden Dienstzeit als Rekrut bei der 6. Gebirgsbrigade teilhaben. Der Film illustriert den herausfordernden Alltag im alpinen Gelände, von Klettertouren und Schiausbildungen bis hin zum spektakulären Einsatz von Hubschraubern und der traditionellen Tragtierstaffel. Zwischen Schießübungen und harter Ausbildung blitzt immer wieder die Kameradschaft und Geselligkeit auf, die das Bundesheer im Hochgebirge zu einer unvergesslichen Erfahrung machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Historie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 1960
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV