Aus meiner Dienstzeit

Österreichisches Bundesheer
Staffel 1
Folge 2
vom 31.01.2026
Aus meiner Dienstzeit

Folge 2: Aus meiner Dienstzeit

9 Min.
Folge vom 31.01.2026
Ab 12

Inmitten der gemütlichen Atmosphäre eines Kaffeehauses lässt Toni seine Freunde anhand eines Fotoalbums an seiner prägenden Dienstzeit als Rekrut bei der 6. Gebirgsbrigade teilhaben. Der Film illustriert den herausfordernden Alltag im alpinen Gelände, von Klettertouren und Schiausbildungen bis hin zum spektakulären Einsatz von Hubschraubern und der traditionellen Tragtierstaffel. Zwischen Schießübungen und harter Ausbildung blitzt immer wieder die Kameradschaft und Geselligkeit auf, die das Bundesheer im Hochgebirge zu einer unvergesslichen Erfahrung machen.

Österreichisches Bundesheer
