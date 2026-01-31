Historie
Folge 3: Armee gegen den Krieg
12 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Der Film aus dem Jahr 1961 verdeutlicht, dass eine einsatzbereite Armee das beste Mittel ist, um die österreichische Neutralität in der exponierten Lage zwischen NATO und Warschauer Pakt glaubhaft zu schützen. Durch Einblicke in die Rekrutenausbildung und Aufnahmen von Paraden wird der Welt demonstriert, dass diese Streitkräfte keinem Angriff dienen, sondern als „Armee gegen den Krieg“ den Frieden bewahren sollen.
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Produktion:AT, 1960
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV