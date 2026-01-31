Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 13vom 31.01.2026
Folge 13: Die Raumverteidigung

22 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Der Film aus dem Jahr 1984 illustriert das Österreichische Konzept der militärischen Landesverteidigung, das den Staat als neutralen Riegel zwischen NATO und Warschauer Pakt positionierte. Zentrales Thema ist die Abhaltestrategie, die durch einen potenziell hohen Eintrittspreis jeden Angreifer abschrecken sollte, indem der Widerstand im Landesinneren unkalkulierbare Kosten und Verluste verursachen würde.

Österreichisches Bundesheer
