Pioniere im EU-Außengrenzschutz UngarnJetzt kostenlos streamen
Historie
Folge 15: Pioniere im EU-Außengrenzschutz Ungarn
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Im November 2016 starteten rund 65 österreichische Pioniere, darunter Spezialisten aus Salzburg und Melk, einen humanitären Hilfseinsatz zur Unterstützung des EU-Außengrenzschutzes an der ungarisch-serbischen Grenze. Das Kurzvideo zeigt den Einsatz schwerer Baumaschinen bei der Instandsetzung und dem Ausbau von Versorgungswegen im Raum Hódmezővásárhely, um die Mobilität der Sicherheitskräfte vor Ort zu gewährleisten.
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Produktion:AT, 1960
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