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Historie

Pioniere im EU-Außengrenzschutz Ungarn

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 15vom 31.01.2026
Pioniere im EU-Außengrenzschutz Ungarn

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Folge 15: Pioniere im EU-Außengrenzschutz Ungarn

3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Im November 2016 starteten rund 65 österreichische Pioniere, darunter Spezialisten aus Salzburg und Melk, einen humanitären Hilfseinsatz zur Unterstützung des EU-Außengrenzschutzes an der ungarisch-serbischen Grenze. Das Kurzvideo zeigt den Einsatz schwerer Baumaschinen bei der Instandsetzung und dem Ausbau von Versorgungswegen im Raum Hódmezővásárhely, um die Mobilität der Sicherheitskräfte vor Ort zu gewährleisten.

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