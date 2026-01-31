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Historie

Unternehmen Fischotter

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 8vom 31.01.2026
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Folge 8: Unternehmen Fischotter

15 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Der Film „Unternehmen Fischotter“ aus dem Jahr 1966 demonstriert eindrucksvoll die Einsatzbereitschaft der Pioniere, wenn die österreichische Neutralität durch fremde Truppen verletzt wird. In realistischen Szenen wird gezeigt, wie die Truppe durch strategische Sperren, Brückensprengungen und den Bau von Hindernissen den Vormarsch eines Aggressors verzögert. Die Dokumentation unterstreicht damit die Schlüsselrolle der Pionierkräfte innerhalb der Abhaltestrategie, um die Souveränität des Staatsgebietes wirksam zu schützen.

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