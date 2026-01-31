Historie
Folge 8: Unternehmen Fischotter
15 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Der Film „Unternehmen Fischotter“ aus dem Jahr 1966 demonstriert eindrucksvoll die Einsatzbereitschaft der Pioniere, wenn die österreichische Neutralität durch fremde Truppen verletzt wird. In realistischen Szenen wird gezeigt, wie die Truppe durch strategische Sperren, Brückensprengungen und den Bau von Hindernissen den Vormarsch eines Aggressors verzögert. Die Dokumentation unterstreicht damit die Schlüsselrolle der Pionierkräfte innerhalb der Abhaltestrategie, um die Souveränität des Staatsgebietes wirksam zu schützen.
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Produktion:AT, 1960
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV