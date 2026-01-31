Historie
Folge 7: Zu jeder Stunde bereit
13 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Inmitten globaler Konflikte verdeutlicht dieser Film von 1966, dass die österreichische Neutralität – ähnlich dem Schweizer Vorbild – nur durch eine starke Rüstung glaubwürdig bleibt. Er bricht mit dem Defätismus des Atomzeitalters und zeigt auf, dass auch ein kleiner Staat durch konsequente Verteidigungsbereitschaft einen konventionellen Angriff beträchtlich verzögern und sich gegen Mächtigere behaupten kann. Das Werk ist ein flammendes Plädoyer dafür, dass Österreich mehr als nur ein Schlagwort sein darf: ein Land, zu jeder Stunde bereit für seine Freiheit einzustehen.
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Produktion:AT, 1960
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV