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Historie

Wirtschaftsfaktor Bundesheer

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 10vom 31.01.2026
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Folge 10: Wirtschaftsfaktor Bundesheer

14 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Der Informationsfilm aus dem Jahr 1976 beleuchtet das Bundesheer als bedeutenden Wirtschaftsfaktor, der durch gezielte Inlandsbeschaffung und Investitionen zur nationalen Wertschöpfung beiträgt. Er zeigt auf, wie Heeresaufträge in den Bereichen Textil, Bau und Fahrzeugherstellung – etwa bei den Steyr-Werken – Arbeitsplätze sichern und technologische Entwicklungen vorantreiben, die auch im Export erfolgreich sind. Zudem wird die Kaufkraft der Soldaten und Garnisonen als wichtiger Motor für regionale Wirtschaftskreisläufe präsentiert, der die Unabhängigkeit des neutralen Staates stärkt.

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