Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 11vom 31.01.2026
14 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Der Film aus dem Jahr 1977 erläutert die zentrale Rolle der militärischen Landesverteidigung als unverzichtbare Säule innerhalb des strategischen Rahmens der Umfassenden Landesverteidigung. Dabei wird dem Zuschauer vermittelt, dass die militärische Einsatzbereitschaft die grundlegende Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit der österreichischen Neutralität darstellt. Das Werk bringt die nationale Sicherheitsphilosophie pointiert auf den Punkt: Um sich nicht verteidigen zu müssen, muss man sich verteidigen können.

Österreichisches Bundesheer
