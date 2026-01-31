Das Bundesheer im Rahmen der ULVJetzt kostenlos streamen
Historie
Folge 11: Das Bundesheer im Rahmen der ULV
14 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Der Film aus dem Jahr 1977 erläutert die zentrale Rolle der militärischen Landesverteidigung als unverzichtbare Säule innerhalb des strategischen Rahmens der Umfassenden Landesverteidigung. Dabei wird dem Zuschauer vermittelt, dass die militärische Einsatzbereitschaft die grundlegende Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit der österreichischen Neutralität darstellt. Das Werk bringt die nationale Sicherheitsphilosophie pointiert auf den Punkt: Um sich nicht verteidigen zu müssen, muss man sich verteidigen können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Historie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 1960
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV