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Historie

Es geht um die Zeit

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 5vom 31.01.2026
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Folge 5: Es geht um die Zeit

11 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Der Film aus dem Jahr 1962 thematisiert die kostbare Ressource „Zeit“ und warnt davor, dass der hohe Lebensstandard und die Annehmlichkeiten der Gegenwart eine trügerische Illusion von Sicherheit vorgaukeln. Er verdeutlicht, dass Verteidigung durch gezielte Geländeverstärkungen möglich ist, um einem potenziellen Angreifer entscheidende Zeit zu rauben und so die eigene Souveränität zu wahren. Schließlich wird appelliert, dass auch der Aufbau einer glaubwürdigen Landesverteidigung Zeit benötigt, die heute investiert werden muss, um morgen im Ernstfall bestehen zu können.

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