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Historie

Ein Rad greift in das andere

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 4vom 31.01.2026
Ein Rad greift in das andere

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Folge 4: Ein Rad greift in das andere

27 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Der Film aus dem Jahr 1961 veranschaulicht das Bundesheer als hochkomplexes Getriebe, in dem Wissenschaftler, Techniker, Offiziere und Unteroffiziere für den Erfolg der Landesverteidigung wie Zahnräder ineinandergreifen müssen. Im Fokus steht die fundierte Ausbildung von Handwerkern in armeeeigenen Lehrwerkstätten, um das notwendige Spezialwissen für die Instandhaltung moderner Waffensysteme und Technik sicherzustellen.

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