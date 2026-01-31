Ein Rad greift in das andereJetzt kostenlos streamen
Historie
Folge 4: Ein Rad greift in das andere
27 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Der Film aus dem Jahr 1961 veranschaulicht das Bundesheer als hochkomplexes Getriebe, in dem Wissenschaftler, Techniker, Offiziere und Unteroffiziere für den Erfolg der Landesverteidigung wie Zahnräder ineinandergreifen müssen. Im Fokus steht die fundierte Ausbildung von Handwerkern in armeeeigenen Lehrwerkstätten, um das notwendige Spezialwissen für die Instandhaltung moderner Waffensysteme und Technik sicherzustellen.
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Produktion:AT, 1960
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV