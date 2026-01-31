Die Panzerabwehrgruppen in Fester AnlageJetzt kostenlos streamen
Historie
Folge 12: Die Panzerabwehrgruppen in Fester Anlage
22 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Diese Dokumentation aus den 80er Jahren beleuchtet die strategische Bedeutung der Panzerabwehrkanonengruppen in ihren „Festen Anlagen“ (FAN) sowie das Zusammenspiel mit Panzersperren. Der Film zeigt detailliert den Alltag der Truppe, von der Sicherung und technischen Wartung der Bunker bis hin zum Herstellen der vollen Abwehrbereitschaft für den Ernstfall. Abschließend wird das taktische Vorgehen im Gefecht demonstriert, um Vorstöße feindlicher Panzer effektiv im Verbund zu stoppen.
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Produktion:AT, 1960
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV