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Historie

Die Panzerabwehrgruppen in Fester Anlage

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 12vom 31.01.2026
Die Panzerabwehrgruppen in Fester Anlage

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Folge 12: Die Panzerabwehrgruppen in Fester Anlage

22 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Diese Dokumentation aus den 80er Jahren beleuchtet die strategische Bedeutung der Panzerabwehrkanonengruppen in ihren „Festen Anlagen“ (FAN) sowie das Zusammenspiel mit Panzersperren. Der Film zeigt detailliert den Alltag der Truppe, von der Sicherung und technischen Wartung der Bunker bis hin zum Herstellen der vollen Abwehrbereitschaft für den Ernstfall. Abschließend wird das taktische Vorgehen im Gefecht demonstriert, um Vorstöße feindlicher Panzer effektiv im Verbund zu stoppen.

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