Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 14vom 31.01.2026
Folge 14: Heer in der Demokratie

18 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

In einer geselligen Freundesrunde werden gängige Klischees über das Bundesheer kritisch hinterfragt und mit der Struktur von zivilen Einrichtungen verglichen. Der Film verdeutlicht dabei, dass Disziplin, klare Hierarchien und Kameradschaft keine rein militärischen Eigenheiten sind, sondern das Rückgrat vieler ziviler Erfolgsorganisationen bilden.

Österreichisches Bundesheer
