Folge 14: Heer in der Demokratie
18 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In einer geselligen Freundesrunde werden gängige Klischees über das Bundesheer kritisch hinterfragt und mit der Struktur von zivilen Einrichtungen verglichen. Der Film verdeutlicht dabei, dass Disziplin, klare Hierarchien und Kameradschaft keine rein militärischen Eigenheiten sind, sondern das Rückgrat vieler ziviler Erfolgsorganisationen bilden.
