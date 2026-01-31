Historie
Folge 6: Die zweite Kraft
20 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Der Film aus dem Jahr 1965 dokumentiert die umfassenden Rüstungsprogramme des Bundesheeres und zeigt, wie vom Stahlhelm über die Bekleidung bis hin zu Fahrzeugen von Steyr, Puch, Saurer sowie Gräf & Stift alles für den Soldaten beschafft wird. Er betont die Notwendigkeit einer erstklassigen Ausrüstung und stellt die vielfältigen Berufe hinter der Logistik vor, die für die Einsatzbereitschaft verantwortlich sind. Dabei wird verdeutlicht, dass die investierten Mittel als wichtiger Wirtschaftsmotor direkt in österreichische Familienhaushalte zurückfließen und so die nationale Wertschöpfung stärken.
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Produktion:AT, 1960
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV