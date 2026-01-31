Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Soldaten und wir

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 9vom 31.01.2026
14 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Der Film aus dem Jahr 1968 wirft einen authentischen Blick auf das noch junge Bundesheer und macht die Bevölkerung mit den täglichen Abläufen, der Ausbildung und dem Alltag ihrer Soldaten vertraut. Die Dokumentation unterstreicht die tiefe Verankerung der Truppe in der Gesellschaft, indem sie eindrucksvoll auf die erfolgreichen Katastrophenhilfseinsätze der vergangenen Jahre als unverzichtbare Stütze im Dienst der Bürger verweist. Dabei wird das Heer nicht nur als Verteidigungsinstrument, sondern als helfende Hand präsentiert, die sich in Krisenzeiten bereits vielfach bewährt hat.

