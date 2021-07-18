Ikonen Österreichs: Ruhm und Ruin der HabsburgerJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 13: Ikonen Österreichs: Ruhm und Ruin der Habsburger
33 Min.Folge vom 18.07.2021
In der Reihe Ikonen Österreichs werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. In dieser Folge werden drei Objekte vorgestellt, die für den Aufstieg, Höhepunkt und Untergang des Hauses Habsburg stehen. Regisseurin Katalin Hanappi begibt sich auf Spurensuche nach den Geheimnissen hinter drei geschichtsträchtigen Objekten: dem fast 900 Jahre alten Krönungsmantel, der Rudolfskrone sowie dem Automobil von Sarajevo, in dem Thronfolger Franz Ferdinand 1914 erschossen wurde.
