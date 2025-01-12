Ikonen Österreichs: Die SchneekugelJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 11: Ikonen Österreichs: Die Schneekugel
12 Min.Folge vom 12.01.2025
Erwin Perzy war ein Techniker und Tüftler. Beruflich beschäftigte er sich mit der Entwicklung von chirurgischen Instrumenten, privat baute er Modelle von Bauwerken, etwa von der Basilika in Mariazell. Eines Tages experimentierte Perzy mit einer wassergefüllten Glaskugel und verschiedenen Stoffen, die zur Verstärkung von Licht beitragen sollten; unter anderem versuchte er es mit Gries, der ganz langsam herabsank. Er setzte seine Miniatur-Kirche hinein - und damit war die "Glaskugel mit Schneeeffekt" geboren, die bis heute in Wien erzeugt und in die ganze Welt verkauft wird. Bildquelle: ORF/pre tv
