Ikonen Österreichs: Der Krönungsmantel

ORF2Staffel 1Folge 9vom 28.12.2024
10 Min.Folge vom 28.12.2024

Sie regierten mehr als 650 Jahre lang in Österreich - und herrschten über weite Teile Europas: die Habsburger. In dieser Folge repräsentieren wir ein Objekt, das sich die Habsburger angeeignet haben: der normannische Krönungsmantel, der im 12. Jahrhundert von Arabern auf Sizilien gefertigt wurde. Elf Kilogramm Stoff mit allerlei gestickten orientalischen Symbolen und Darstellungen: Löwen, die über Kamele triumphieren, eine Dattelpalme, arabische Ornamente und Inschriften. Immer wieder wurde er restauriert, dafür lagern in der Werkstatt des KHM Goldfäden oder auch Schildplattläuse, die sorgsam zerdrückt werden, um den Farbstoff für den Mantel, Kermesrot, wiederherzustellen. Bildquelle: ORF/pre tv

