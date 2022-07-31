Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Kinderglück

ORF2Staffel 1Folge 17vom 31.07.2022
Ikonen Österreichs: Kinderglück

Ikonen Österreichs: KinderglückJetzt kostenlos streamen

Ikonen Österreichs

Folge 17: Ikonen Österreichs: Kinderglück

33 Min.Folge vom 31.07.2022

Der Blick zurück auf die eigene Kindheit ist oft verbunden mit ganz bestimmten Objekten: Nahrungsmittel und Naschereien, Spielzeug, Stofftiere und Comic-Figuren. Die einen erinnern sich an die begehrten Indianer- und Cowboy-Figuren im Kaffee, die anderen an "Wickie, Slime und Paiper". Diese Folge von "Ikonen Östereichs" präsentiert eine Auswahl österreichischer Erfolgsgeschichten in Sachen "Kinderglück" - auch wenn zwei der drei präsentierten Beispiele eigentlich für Erwachsene kreiert worden waren. In der Reihe "Ikonen Österreichs" werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. Ob bedeutende Kunstgegenstände oder unspektakuläre Dinge des Alltags: jedes Objekt erzählt Geschichten über sich und die Menschen, die es nutzten. Bildquelle: Ing. Rene Schuh/GMK PressebilderORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ikonen Österreichs
ORF2
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs

Alle 1 Staffeln und Folgen