Ikonen Österreichs: Kinderglück
Ikonen Österreichs
Folge 17: Ikonen Österreichs: Kinderglück
Der Blick zurück auf die eigene Kindheit ist oft verbunden mit ganz bestimmten Objekten: Nahrungsmittel und Naschereien, Spielzeug, Stofftiere und Comic-Figuren. Die einen erinnern sich an die begehrten Indianer- und Cowboy-Figuren im Kaffee, die anderen an "Wickie, Slime und Paiper". Diese Folge von "Ikonen Östereichs" präsentiert eine Auswahl österreichischer Erfolgsgeschichten in Sachen "Kinderglück" - auch wenn zwei der drei präsentierten Beispiele eigentlich für Erwachsene kreiert worden waren. In der Reihe "Ikonen Österreichs" werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. Ob bedeutende Kunstgegenstände oder unspektakuläre Dinge des Alltags: jedes Objekt erzählt Geschichten über sich und die Menschen, die es nutzten. Bildquelle: Ing. Rene Schuh/GMK PressebilderORF
