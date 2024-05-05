Ikonen Österreichs: Figls Sessel beim StaatsvertragJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 3: Ikonen Österreichs: Figls Sessel beim Staatsvertrag
11 Min.Folge vom 05.05.2024
Der Sessel, auf dem Leopold Figl den österreichischen Staatsvertrag unterschrieb, wurde erst am Morgen des historischen Tages vom Restaurator geliefert. Vieles scheint provisorisch gewesen zu sein an diesem 15. Mai 1955. Der Sessel, auf dem Figl saß, diente so wie die anderen Möbel wenig später als Requisite in den „Sisi“-Filmen. Heute befindet sich das historische Mobiliar im Hofmobiliendepot. Sie sind im Original vorhanden - im Gegensatz zum österreichischen Staatsvertrag, der nur als Kopie im Staatsarchiv in Wien lagert. Bildquelle: ORF/pre tv
