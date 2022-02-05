Ikonen Österreichs: Es lebe der SportJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Ikonen Österreichs: Es lebe der Sport
Gemessen an seiner Einwohnerzahl ist Österreich ein Zwergstaat, Nummer 94 in der Welt. Umso mehr freut es den Österreicher, wenn er beim Sport hin und wieder die Nummer eins sein darf. Am öftesten geht sich das beim Skifahren aus, wobei dieser Sport nur in geschätzt fünf bis sieben Ländern wirklich eine Rolle spielt, dem Rest der Welt ist Skifahren herzlich egal. Beim Fußball sind die Österreicher weniger erfolgsverwöhnt, aber wenn man alle 40 Jahre einmal den Erzfeind Deutschland besiegt, birgt das Stoff für Legenden. Auffällig ist, dass die Nationalisierung des Sports hierzulande viel stärker war, als Österreich noch nicht Mitglied der Europäischen Union war, der Kalte Krieg die Welt noch in Gut und Böse teilte. Daher entführt diese Folge in eine Zeit, als für den Geltungsdrang einer sonst eher unbedeutenden Nation - meist unfreiwillig - Sportikonen erschaffen wurden: Hugo Meisl, Arnold Schwarzenegger und Annemarie Moser-Pröll.
