ORF2Staffel 1Folge 7vom 04.08.2024
10 Min.Folge vom 04.08.2024

In der Wachau liegt der Fundort der vielleicht schönsten Frau für heimische und internationale Archäolog:innen. Die Venus von Willendorf ist rund 30.000 Jahre alt und wird als so kostbar angesehen, dass lange Zeit nur eine Kopie von ihr ausgestellt wurde. Sie begeistert bis heute mit ihrem Anblick und gibt der Wissenschaft noch immer viele Rätsel auf. In der Reihe „Ikonen Österreichs“ werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. Ob bedeutende Kunstgegenstände oder unspektakuläre Dinge des Alltags: jedes Objekt erzählt Geschichten über sich und die Menschen, die es nutzten. Bildquelle: ORF/pre tv

