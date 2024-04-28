Ikonen Österreichs: Der Roman "Josefine Mutzenbacher"Jetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 2: Ikonen Österreichs: Der Roman "Josefine Mutzenbacher"
Die Figur der Josefine Mutzenbacher "erblickt" 1906 das Licht der Welt und ist damals nur eine von vielen in der einschlägigen Literatur. Sie überdauert die Jahrzehnte und beschäftigt bis heute Literaturwissenschafter*innen sowie neugierige Leser*innen. Denn sie lässt nicht nur erfahrenes Publikum erotischer Werke mit erstaunten Gesichtern zurück, sondern ist auch ein spannendes Zeitdokument, das ein Wien der Jahrhundertwende abseits des prunkvollen KuK-Glanzes zeigt. In der Reihe "Ikonen Österreichs" werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. Ob bedeutende Kunstgegenstände oder unspektakuläre Dinge des Alltags: jedes Objekt erzählt Geschichten über sich und die Menschen, die es nutzten. Bildquelle: ORF/pre tv
