Ikonen Österreichs
Folge 8: Ikonen Österreichs: Der Erdapfel
10 Min.Folge vom 06.07.2025
Erst unter dem Eindruck großer Hungersnöte war es möglich, die Erdäpfel als Volksnahrungsmittel zu etablieren. Die Mönche von Seitenstetten hatten bereits vor geraumer Zeit die Vorzüge der Knollenfrucht zu schätzen gewusst: In der Stiftsbibliothek befindet sich ein vierhundert Jahre altes Buch, in dem sich unter anderem ein Rezept für Erdäpfelsalat findet. Bildquelle: ORF/pre tv
