ORF2Staffel 1Folge 6vom 28.07.2024
Der 1. August 1976 hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Es war der Tag, an dem die zweite Reichsbrücke zusammenbrach. Die Trümmer des 13.000 Tonnen schweren Bauwerks wurden zur Pilgerstätte für die Wienerinnen und Wiener, ein schwunghafter „Devotionalienhandel“ mit Bauteilen begann und um die Ursachen des Unglücks rankten sich viele Legenden und so manche Verschwörungstheorie. Bildquelle: ORF/pre tv

Weitere Folgen in Staffel 1

