Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Vom Werden des Landes

ORF2Staffel 1Folge 20vom 09.07.2023
Ikonen Österreichs: Vom Werden des Landes

Ikonen Österreichs: Vom Werden des LandesJetzt kostenlos streamen

Ikonen Österreichs

Folge 20: Ikonen Österreichs: Vom Werden des Landes

32 Min.Folge vom 09.07.2023

Österreich präsentiert sich in dieser Folge als Bilderbuchnation. Das Land im Zentrum Europas ist zwar klein, aber stolz auf eine große, ja weltverändernde Geschichte und Tradition. Österreich sieht sich als Heimat eines friedfertigen, heiteren Volks, bedeutender Söhne und Töchter, voll spektakulärer Landschaften, berühmter Kulturmetropolen, höchster Kunst und Lebenskunst. Die Wahrheit ist etwas komplizierter.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ikonen Österreichs
ORF2
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs

Alle 1 Staffeln und Folgen