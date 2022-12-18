Ikonen Österreichs: Die WeltmaschineJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 18: Ikonen Österreichs: Die Weltmaschine
In der Reihe "Ikonen Österreichs" werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. Ob bedeutende Kunstgegenstände oder unspektakuläre Dinge des Alltags: jedes Objekt erzählt Geschichten über sich und die Menschen, die es nutzten. Alles dreht sich, alles bewegt sich, es rattert und klingelt, es leuchtet und blinkt - das ist die Weltmaschine, die in Edelsbach in der Südoststeiermark seit Jahrzehnten für Staunen sorgt. Erschaffen wurde das zweckfreie Wunderwerk vom Kleinbauern Franz Gsellmann, der fasziniert war vom Atomium in Brüssel. Jahrelang hat er Alltagsgegenstände, Metall, Glühbirnen und Fundstücke von Schrottplätzen und Müllhalden zu diesem beeindruckenden Kunstwerk zusammengefügt, das Kinder ebenso fasziniert wie Erwachsene - und auch viele Autoren und Künstler inspiriert hat. Bildquelle: ORF/pre tv
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