Ikonen Österreichs: Die LipizzanerJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 19: Ikonen Österreichs: Die Lipizzaner
Der Lipizzaner steht für die österreichische Identität wie die Mozartkugel und das Wiener Schnitzel. Seinen Namen hat das Pferd von der Ortschaft Lipica. Seit 1915 befindet sich das wichtigste Lipizzanergestüt auf österreichischem Boden, in Piber in der Steiermark. Die Spanische Hofreitschule in der Wiener Stallburg wiederum trägt den Titel der ältesten, noch existierenden Reitschule der Welt und ist die einzige Institution, in der die höfische Reitkunst der Renaissance seit 430 Jahren gepflegt wird. In der Reihe "Ikonen Österreichs" werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. Ob bedeutende Kunstgegenstände oder unspektakuläre Dinge des Alltags: jedes Objekt erzählt Geschichten über sich und die Menschen, die es nutzten. Bildquelle: ORF/pre tv Regie: Peter Beringer
