Ikonen Österreichs: Leib und Leber - Vom Essen und Trinken der ÖsterreicherJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 15: Ikonen Österreichs: Leib und Leber - Vom Essen und Trinken der Österreicher
32 Min.Folge vom 13.08.2021
Was sich Frau und Herr Österreicher gerne zu Leibe führen, erzählt nicht nur etwas über deren geschmackliche Vorlieben, sondern auch einiges über die Geschichte unseres Landes – wie Backhendl, Gugelhupf und Inländerrum eindrucksvoll beweisen. In dieser Folge der Reihe "Ikonen Österreichs" entdeckt Regisseurin Weina Zhao, was das Backhendl mit der österreichischen Mentalität zu tun hat, begibt sich auf die Suche nach der ältesten Gugelhupfform der Welt und erkundet den Zusammenhang zwischen dem Inländerrum und Maria Theresias unglücklichen Kolonialbestrebungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ikonen Österreichs
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0