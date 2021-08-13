Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Leib und Leber - Vom Essen und Trinken der Österreicher

ORF2Staffel 1Folge 15vom 13.08.2021
Ikonen Österreichs: Leib und Leber - Vom Essen und Trinken der Österreicher

Ikonen Österreichs: Leib und Leber - Vom Essen und Trinken der Österreicher

Ikonen Österreichs

Folge 15: Ikonen Österreichs: Leib und Leber - Vom Essen und Trinken der Österreicher

32 Min.Folge vom 13.08.2021

Was sich Frau und Herr Österreicher gerne zu Leibe führen, erzählt nicht nur etwas über deren geschmackliche Vorlieben, sondern auch einiges über die Geschichte unseres Landes – wie Backhendl, Gugelhupf und Inländerrum eindrucksvoll beweisen. In dieser Folge der Reihe "Ikonen Österreichs" entdeckt Regisseurin Weina Zhao, was das Backhendl mit der österreichischen Mentalität zu tun hat, begibt sich auf die Suche nach der ältesten Gugelhupfform der Welt und erkundet den Zusammenhang zwischen dem Inländerrum und Maria Theresias unglücklichen Kolonialbestrebungen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Ikonen Österreichs
ORF2
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs

