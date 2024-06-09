Ikonen Österreichs: Ein EU-StimmzettelJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 4: Ikonen Österreichs: Ein EU-Stimmzettel
11 Min.Folge vom 09.06.2024
1994 stimmten 66,6% der ÖsterreicherInnen bei der Volksbefragung zum EU-Beitritt mit Ja. Heute würden das nur mehr 51% der Menschen hierzulande tun. Österreich gehört damit zu den EU-skeptischsten Mitgliedsländern. Aber warum eigentlich? Betrachtet man die Befürchtungen nüchtern, sieht man, dass die meisten Sorgen vor dem EU-Beitritt unbegründet waren. Warum die Skepsis der ÖsterreicherInnen dennoch größer wurde, wird im Film ergründet. Bildquelle: ORF/ pre tv
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ikonen Österreichs
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0