Ikonen Österreichs: Das Automobil von Sarajevo

ORF2Staffel 1Folge 5vom 30.06.2024
11 Min.Folge vom 30.06.2024

Die Habsburger regierten mehr als 650 Jahre lang in Österreich und herrschten über weite Teile Europas. Ein Objekt steht besonders für das Ende ihrer Macht: Jenes Automobil, in dem der Thronfolger Franz Ferdinand 1914 in Sarajewo erschossen wurde. Zwei Schüsse, die den Lauf der Weltgeschichte verändern und den Fall der Habsburger einleiten sollten. Unverändert, mit den Einschusslöchern an den Hintertüren, steht es im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien, wo auch die Pistole des Attentäters und die blutüberströmte Uniform des Thronfolgers verwahrt wird. Bildquelle: ORF/pre tv

