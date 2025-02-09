Ikonen Österreichs: Die Viribus UnitisJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 27: Ikonen Österreichs: Die Viribus Unitis
11 Min.Folge vom 09.02.2025
Sie war der Stolz der k.u.k. Marine zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die SMS VIRIBUS UNITIS. Ihr Name steht symbolhaft für Österreich-Ungarn, benannt nach dem Leitspruch Kaiser Franz Josephs: Doch am Kriegsgeschehen nahm die Viribus Unitis so gut wie fast nie teil. In der Nacht zum 1.November 1918 "reiten" zwei italienische Kampfschwimmer auf einem umgebauten Torpedo in den Kriegshafen Pula der k.u.k. Marine ein und sprengen damit das Schiff. Beim Untergang sterben über 400 Seeleute. Zehn Tage später geht der Erste Weltkrieg zu Ende. Die Adria und damit der Zugang zum Meer ist für Österreich-Ungarn verloren. Bildquelle: ORF/pre tv
