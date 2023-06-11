Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Die Ostarrichi-Urkunde

ORF2Staffel 1Folge 28vom 11.06.2023
Folge 28: Ikonen Österreichs: Die Ostarrichi-Urkunde

11 Min.Folge vom 11.06.2023

Die Urkunde, die erstmals den Namen Ostarrichi erwähnt, wird in Bayern aufbewahrt - das Stück Pergament aus dem Jahr 996 belegt eine Schenkung des römisch-deutschen Kaiser Otto III. an den bayerischen Bischof von Freising. Heute nennt man diese Gegend rund um Neuhofen an der Ybbs nicht mehr Ostarrichi, sondern einfach nur Mostviertel. Und doch soll es das Urland Österreichs sein, wiewohl es laut Urkunde doch nur eine bayerische Kolonie war. Dass Regionen ob und unter der Enns erst viel später Ostarrichi genannt wurden und man erst mit der Ausrufung des Herzogtums der Babenberger im Jahr 1156 von Österreich sprechen konnte, wurde unter den Tisch gekehrt. Bildquelle: ORF/pre tv Regie: Peter Beringer

