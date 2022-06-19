Ikonen Österreichs: Der Inländer RumJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 35: Ikonen Österreichs: Der Inländer Rum
11 Min.Folge vom 19.06.2022
Ohne ihn gäbe es keinen Jagertee und kein Punschkrapferl. Der Inländer Rum ist eine echt österreichische Notlösung. Das hochprozentige Getränk verweist nämlich auf die - weithin gescheiterte - Kolonialgeschichte der Habsburger im 18. und 19. Jahrhundert. Bildquelle: ORF/pre tv
