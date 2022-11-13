Ikonen Österreichs: Das WunschkennzeichenJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 37: Ikonen Österreichs: Das Wunschkennzeichen
In der Reihe "Ikonen Österreichs" werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. Ob bedeutende Kunstgegenstände oder unspektakuläre Dinge des Alltags: jedes Objekt erzählt Geschichten über sich und die Menschen, die es nutzten. 1989 - ein Jahr epochaler Veränderungen. Auch in Österreich blickt man gebannt nach Osten; und hat doch auch andere Probleme. Zum Beispiel: die Farbe der Nummerntaferln. Zwar hat eine Expertenrunde zweifelsfrei festgestellt, dass Weiß heller ist als Schwarz, aber solche praktischen Überlegungen galten nichts bei jenen, die - wieder einmal - die "österreichische Identität" gefährdet sahen. Allen voran Friedensreich Hundertwasser, der eine eigene Tafel kreierte: Weiß auf Schwarz, mit buntem Zierrat. Im November gelang es Verkehrsminister Rudolf Streicher dennoch, die neuen Tafeln im Parlament durchzubringen. Sein Kompromiss: die Einführung von Wunschkennzeichen; auf dass sich die österreichische Seele austoben möge. Bildquelle: ORF/pre tv
