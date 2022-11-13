Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ikonen Österreichs: Das Wunschkennzeichen

ORF2Staffel 1Folge 37vom 13.11.2022
11 Min.Folge vom 13.11.2022

In der Reihe "Ikonen Österreichs" werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. Ob bedeutende Kunstgegenstände oder unspektakuläre Dinge des Alltags: jedes Objekt erzählt Geschichten über sich und die Menschen, die es nutzten. 1989 - ein Jahr epochaler Veränderungen. Auch in Österreich blickt man gebannt nach Osten; und hat doch auch andere Probleme. Zum Beispiel: die Farbe der Nummerntaferln. Zwar hat eine Expertenrunde zweifelsfrei festgestellt, dass Weiß heller ist als Schwarz, aber solche praktischen Überlegungen galten nichts bei jenen, die - wieder einmal - die "österreichische Identität" gefährdet sahen. Allen voran Friedensreich Hundertwasser, der eine eigene Tafel kreierte: Weiß auf Schwarz, mit buntem Zierrat. Im November gelang es Verkehrsminister Rudolf Streicher dennoch, die neuen Tafeln im Parlament durchzubringen. Sein Kompromiss: die Einführung von Wunschkennzeichen; auf dass sich die österreichische Seele austoben möge. Bildquelle: ORF/pre tv

