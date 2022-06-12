Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ikonen Österreichs: Die Münze des Marc Aurel

ORF2Staffel 1Folge 39vom 12.06.2022
12 Min.Folge vom 12.06.2022

Der auf der Münze dargestellte Mann mit gewelltem Haar und gepflegtem Vollbart war jener römische Kaiser, der sich wohl am öftesten und längsten im Staatsgebiet des heutigen Österreichs aufhielt: Marc Aurel. In seinem Hauptquartier in Carnuntum soll sich Marc Aurel (121-180 n. Chr.) auch regelmäßig mit einem in Griechenland erzogenen Markomannen-Fürsten getroffen haben, um mit ihm Wein zu trinken und zu philosophieren, ihm aber auch zu sagen, dass er ihn eines Tages besiegen und töten werden müsse. So hatte der Philosophenkaiser genug Zeit, in Carnuntum seine berühmten "Selbstbetrachtungen" zu schreiben. Bildquelle: ORF/pre tv

