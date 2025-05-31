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Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Das Riesenrad

ORF2Staffel 1Folge 41vom 31.05.2025
Ikonen Österreichs: Das Riesenrad

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Folge 41: Ikonen Österreichs: Das Riesenrad

11 Min.Folge vom 31.05.2025

Wer hätte gedacht, dass das berühmteste Wahrzeichen Wiens eigentlich aus den USA kommt? Der namensgebende Erfinder des „Ferris Wheels“ war der amerikanische Ingenieur George Washington Gale Ferris, der mit seiner einzigartigen Konstruktion bei der Weltausstellung 1893 in Chicago den Pariser Eiffelturm in den Schatten stellen wollte. Damit löste er einen weltweiten Trend aus und zum 50-jährigen Thronjubiläum Kaiser Franz Josephs bekamen die Wienerinnen und Wiener 1897 ihr eigenes Riesenrad, das heute zum letzten Überlebenden seiner Art geworden ist. Kultstatus erlangte es durch „special appearances“ in Filmklassikern wie „Der Dritte Mann“, „James Bond“ oder „Before Sunrise“. Bildquelle: Nicola Colombo / dpa Picture Alliance / picturedesk.com | ORF/pre tv

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