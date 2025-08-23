Ikonen Österreichs: Der KasperlJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 42: Ikonen Österreichs: Der Kasperl
In der Reihe „Ikonen Österreichs“ werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. Ob bedeutende Kunstgegenstände oder unspektakuläre Dinge des Alltags: jedes Objekt erzählt Geschichten über sich und die Menschen, die es nutzten. Einst war der Kasperl ein derber Gesell, fress-, rauf- und sauflustig und mit deutlichem Hang zum Obszönen; was den Obrigkeiten, allen voran der Kaiserin Maria Theresia, gar nicht gefiel. Dennoch brach in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine wahre „Kasperlmania“ aus. Und noch 1911 beschreibt Felix Salten ein Puppenspiel im Wurstelprater, bei dem der Kasperl erst seine Frau erschlägt, dann den Totenbeschauer und zuletzt „den Jud“, bevor er von einem Engel vor dem Teufel gerettet wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg darf er nicht mehr zuschlagen, dafür aber die lieben Kleinen erziehen. Resümee der Grazer Germanistin Beatrix Müller-Kampel: „Stubenrein, sanft und brav geworden, dient er sich Müttern und Vätern als lustigmachender Kindergärtner an.“ Bildquelle: ORF/pre tv
