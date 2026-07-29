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Kärnten heute
Folge 1193: Kärnten heute vom 29.07.2026
20 Min.Folge vom 29.07.2026
Land warnt vor neuerlicher Hitzewelle | Gletscherschmelze: Pasterze droht abzureißen | Sinkende Wasserstände bedrohen Schifffahrt | Neuer U-Ausschuss zum Feriendorf-Verkauf | Meldungen | Almarbeit statt Ruhestand | Dabei: Ossiacher See
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