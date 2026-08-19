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Kärnten heute
Folge 1214: Kärnten heute vom 19.08.2026
19 Min.Folge vom 19.08.2026
Kärnten und Oberösterreich bei Bodenschutz Schlusslicht | Gerlitzen: Erste Gondel für neue Bahn montiert | Meldungen | Sommergespräche mit Kärntner Landtagsparteichefs vor Start | Klimawandel bringt neue Spinnenarten nach Kärnten | Dabei: Kunsthandwerksmarkt in Ossiach zieht Besucher an
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