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Kärnten heute

Kärnten heute vom 19.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1214vom 19.08.2026
Kärnten heute vom 19.08.2026

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Kärnten heute

Folge 1214: Kärnten heute vom 19.08.2026

19 Min.Folge vom 19.08.2026

Kärnten und Oberösterreich bei Bodenschutz Schlusslicht | Gerlitzen: Erste Gondel für neue Bahn montiert | Meldungen | Sommergespräche mit Kärntner Landtagsparteichefs vor Start | Klimawandel bringt neue Spinnenarten nach Kärnten | Dabei: Kunsthandwerksmarkt in Ossiach zieht Besucher an

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