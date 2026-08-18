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Kärnten heute

Kärnten heute vom 18.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1213vom 18.08.2026
Kärnten heute vom 18.08.2026

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Kärnten heute

Folge 1213: Kärnten heute vom 18.08.2026

18 Min.Folge vom 18.08.2026

Frau wegen versuchten Mordes verurteilt | Trockenheit bremst Kärntens Wasserkraftwerke | Ansturm auf Nachhilfe | Meldungen | Tausende Greifvögel ziehen über Kärnten nach Süden | Künstler Max Seibald lädt zur Sommerausstellung ein | Neues von Gestern: Bleiberger Knappenspiel 1978

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