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Kärnten heute
Folge 1213: Kärnten heute vom 18.08.2026
18 Min.Folge vom 18.08.2026
Frau wegen versuchten Mordes verurteilt | Trockenheit bremst Kärntens Wasserkraftwerke | Ansturm auf Nachhilfe | Meldungen | Tausende Greifvögel ziehen über Kärnten nach Süden | Künstler Max Seibald lädt zur Sommerausstellung ein | Neues von Gestern: Bleiberger Knappenspiel 1978
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