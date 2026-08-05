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Kärnten heute
Folge 1200: Kärnten heute vom 05.08.2026
19 Min.Folge vom 05.08.2026
Waldbrand im Steilhang der Raggaschlucht | Sommersaison: positive Zwischenbilanz | Studiogespräch: Tourismusreform für mehr Gäste? | Meldungen | Österreichische Golfmeisterschaften starten in Klagenfurt | Dabei: Buchpräsentation in Velden
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